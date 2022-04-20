 
обратный звонок
КОНТАКТЫ

Политика конфиденциальности

ПингвинЧИК от JAZZER воздействует на клитор так деликатно и одновременно мощно, что оргазм наступает на 30% быстрее чем у аналогов. звуковые волны бесконтактно воздействуют на клитор, обеспечивая мягкую, но при этом мощную стимуляцию клитора. они проходят через ткани и стимулируют весь клитор, а не только головку, как у аналогов, вызывая самые глубокие оргазмы и даже сквирт!

ВИБРАТОР ПИНГВИН. Бесконтактный вакуумный стимулятор клитора JAZZER PENGUIN PRO.

купить
купить
модель 2022 года
два типа стимуляции клитора на выбор
режим памяти
мощный корейский мотор
подходит для любой чувствительности клитора
вакуумно-волновой стимулятор клитора
JAZZER PENGUIN PRO
2 799 ₽
Пингвинчик от JAZZER использует вакуумную технологию «AIR DELIGHT» - звуковые волны бесконтактно воздействуют на клитор, обеспечивая мягкую, но при этом мощную стимуляцию клитора. В раструбе создается более высокое давление даже на низких скоростях - этого нет у других аналогичных вакуумных стимуляторов. Волны проходят через ткани и стимулируют весь клитор, а не только головку, вызывая самые глубокие оргазмы и даже сквирт!
3 490 ₽
Нас рекомендуют! Рейтинг 5 звезд на
Посмотреть отзывы
JAZZER PENGUIN PRO
вакуумно-волновой стимулятор клитора
  • 6 режимов регулировки мощности, от нежных до очень интенсивных
  • Хвостик пингвина вибрирует и как бы «обнимает» клитор
Функция вибрации
  • плавная регулировка мощности и функция памяти
  • Самый мощный из аналогов - 8000RPM
  • Самый тихий из аналогов ⩽40dB
  • Запоминает последний выбранный режим и включается именно на нем
Корейский мотор
нового поколения
  • Инновационная волновая технология «Air Delight»
  • PENGUIN воздействует на клитор так деликатно и одновременно мощно, что оргазм наступает на 30% быстрее чем у аналогов.
  • Подходит для любой чувствительности клитора
  • В раструбе создается более высокое давление даже на низких скоростях - этого нет у других аналогичных вакуумных стимуляторов. Волны проходят через ткани и стимулируют весь клитор, а не только головку, вызывая самые глубокие оргазмы и даже сквирт!
ВАКУУМНО ВОЛНОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
  • Вакуумно-волновая стимуляция
  • Стимуляция вибрацией
  • В каждом режиме функция памяти и плавная регулировка мощности
2 типа стимуляции на выбор
СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ
  • Надежная магнитная зарядка USB
  • Емкий аккумулятор 500mAh
  • 190 минут непрерывной стимуляции
БАТАРЕЯ И ЗАРЯДКА
  • Ультра мягкий медицинский силикон
  • Без запаха, схож с человеческой кожей
  • Водостойкий, можно мыть и использовать в душе
  • Сертифицирован в РФ, произведен по всем нормам ЕС - 1907/2006/EC
УЛЬТРА МЯГКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СИЛИКОН
Режимы работы
Вибромассажер Jazzer Penguin Pro: новая ступень удовольствия для женщин

Вакуумный стимулятор «Пингвин» (18+) – выбор самых взыскательных девушек иженщин, которые не приемлют компромиссов и хотят получать максимум. Максимум удовольствия, комфорта, истинного наслаждения. Клиторальный вибратор – это не просто секс-игрушка, это уникальная разработка для искушенных леди, которые хотят испытывать волнительные ласки день за днем…

Два режима работы для самых чувственных ласк. Оригинальный клиторальный массажер создан в форме очаровательного пингвина. Его «клюв» – это вакумный бесконтактный стимулятор, а хвостик – вибратор сложной формы.

В отличие от аналогов, секс игрушка пингвин работает сразу в двух режимах:
  • Вакуумная стимуляция. Инновационная технология «AIR DELIGHT» позволяет настолько деликатно воздействовать на клитор, что даже самые чувствительные девушки испытают исключительное блаженство. Несколько режимов интенсивности, от нежнейших порхающих прикосновений до интенсивного посасывания помогут подобрать режим для себя, а плавная регулировка мощности сделает переходы особенно бережными.
  • Вибрация. Пингвин будет ласкать клитор своим «хвостиком», будто бы нежно обнимая его. В этом режиме целых 6 уровней интенсивности и такая же деликатная и плавная регулировка скорости, как и у вакуумного режима.
Оба режима работы обладают функцией памяти. Клиторальный вибратор для взрослых абсолютно непроницаем для влаги, поэтому устраивать секс игры можно даже под водой, например, в душе или ванне. Товары никогда не дарили настолько ярких впечатлений!

Комфорт и удовольствие в каждой детали
Женский мастурбатор пингвинчик – это квинтэссенция комфорта, стиля и новейшихтехнологий. Каждая деталь впечатляет своим совершенным исполнением:
  • мягкий медицинский силикон, который не впитывает ни жидкости, ни запахи – легко моется, не имеет запаха и дарит комфорт от каждого прикосновения;
  • анатомическая форма игрушки для взрослых словно создана для нежных женских рук: какой бы режим вы ни выбрали, вибратор идеально ляжет в руку;
  • аккумулятор позволит наслаждаться ласками до 190 минут без перерыва;
  • удобное магнитное зарядное устройство легко восстановит «работоспособность» пингвина;
  • небольшие размеры и маленький вес комфортны для того, чтобы сделать вибромассажер своим спутником в любой поездке и дома;
  • подарочная упаковка и мешочек для хранения – они дополнят эстетику игрушки.

Это не Satisfyer (сатисфаер)! Вы получите нечто большее. Пингвин 18+ – это неиссякаемый источник блаженства, который всегда с вами. Возьмите его с собой, чтобы бесшумный и мощный стимулятор в любой момент мог довести вас до вершины наслаждения. Выбирайте Jazzer Penguin Pro и узнайте, что такое новая ступень удовольствия! Для заказа или уточнения любых интересующих деталей звоните или оставляйте заявку на сайте.
ИП Полетаев Павел Викторович
ИНН: 682703336608
ОГРНИП: 322774600032789
Разочарование от низкого качества длится дольше,
чем радость от низкой цены...
«Удовольствие в твоих руках» ©