Вакуумная стимуляция. Инновационная технология «AIR DELIGHT» позволяет настолько деликатно воздействовать на клитор, что даже самые чувствительные девушки испытают исключительное блаженство. Несколько режимов интенсивности, от нежнейших порхающих прикосновений до интенсивного посасывания помогут подобрать режим для себя, а плавная регулировка мощности сделает переходы особенно бережными.

Вибрация. Пингвин будет ласкать клитор своим «хвостиком», будто бы нежно обнимая его. В этом режиме целых 6 уровней интенсивности и такая же деликатная и плавная регулировка скорости, как и у вакуумного режима.

мягкий медицинский силикон, который не впитывает ни жидкости, ни запахи – легко моется, не имеет запаха и дарит комфорт от каждого прикосновения;

анатомическая форма игрушки для взрослых словно создана для нежных женских рук: какой бы режим вы ни выбрали, вибратор идеально ляжет в руку;

аккумулятор позволит наслаждаться ласками до 190 минут без перерыва;

удобное магнитное зарядное устройство легко восстановит «работоспособность» пингвина;

небольшие размеры и маленький вес комфортны для того, чтобы сделать вибромассажер своим спутником в любой поездке и дома;

подарочная упаковка и мешочек для хранения – они дополнят эстетику игрушки.

Вибромассажер Jazzer Penguin Pro: новая ступень удовольствия для женщинВакуумный стимулятор «Пингвин» (18+) – выбор самых взыскательных девушек иженщин, которые не приемлют компромиссов и хотят получать максимум. Максимум удовольствия, комфорта, истинного наслаждения. Клиторальный вибратор – это не просто секс-игрушка, это уникальная разработка для искушенных леди, которые хотят испытывать волнительные ласки день за днем…Два режима работы для самых чувственных ласк. Оригинальный клиторальный массажер создан в форме очаровательного пингвина. Его «клюв» – это вакумный бесконтактный стимулятор, а хвостик – вибратор сложной формы.В отличие от аналогов, секс игрушка пингвин работает сразу в двух режимах:Оба режима работы обладают функцией памяти. Клиторальный вибратор для взрослых абсолютно непроницаем для влаги, поэтому устраивать секс игры можно даже под водой, например, в душе или ванне. Товары никогда не дарили настолько ярких впечатлений!Комфорт и удовольствие в каждой деталиЖенский мастурбатор пингвинчик – это квинтэссенция комфорта, стиля и новейшихтехнологий. Каждая деталь впечатляет своим совершенным исполнением:Это не Satisfyer (сатисфаер)! Вы получите нечто большее. Пингвин 18+ – это неиссякаемый источник блаженства, который всегда с вами. Возьмите его с собой, чтобы бесшумный и мощный стимулятор в любой момент мог довести вас до вершины наслаждения. Выбирайте Jazzer Penguin Pro и узнайте, что такое новая ступень удовольствия! Для заказа или уточнения любых интересующих деталей звоните или оставляйте заявку на сайте.